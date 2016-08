Wordt dit de grote transfervangst van Club Brugge? Zijn statistieken doen je alvast versteld staan

Door: Glenn Bogaert

27/08/16 - 11u45

Dan heeft Club Brugge eindelijk die Champions League beet en zal het dat langverwachte sprookjesavontuur moeten aanvatten zonder sterspeler Lior Refaelov. Het mag dan ook niet verbazen dat blauw-zwart in extremis nog op zoek is naar een serieuze versterking. Iemand die meteen voor een meerwaarde zorgt, zo drukte Michel Preud'homme gisteren zijn wens nog uit. Wordt dat misschien Aleksandar Katai?

Als we Servische bronnen mogen geloven, zou de uittredende landskampioen in ieder geval al contact gezocht hebben met Rode Ster Belgrado, de club van de 25-jarige winger. Vooral het feit dat zijn Servische club de poulefase van de Europa League niet heeft gehaald, zou voor sterkhouder Katai een reden zijn om een stap hogerop te zetten.



21 goals in 33 matchen

De statistieken van de rechtsbuiten zijn in ieder geval indrukwekkend en zo zou hij perfect in het Brugse kraam passen, in Jan Breydel hopen ze immers een flankaanvaller in huis te halen die geregeld zijn doelpuntje meepikt. En Katai doet in zijn vaderlandse competitie meer dan dat: vorig jaar goed voor maar liefst 21 goals en 9 assists in 33 matchen. En de nummer 10 van Rode Ster is ook goed aan het nieuwe seizoen begonnen: 2 goals in 4 competitiematchen, 3 stuks in 4 matchen in de CL-voorronde en tot slot ook nog 1 doelpunt in 2 kwalificatiewedstrijden voor de Europa League. Zo tekende hij donderdag nog voor de 1-1 tegen het Italiaanse Sassuolo.



Italiaanse kaper op de kust

Een prijskaartje van naar verluidt tussen de 2 en 3 miljoen euro, lijkt alvast geen struikelblok voor Club. De concurrentie van het Italiaanse Atalanta Bergamo lijkt dan wel weer een probleem voor de West-Vlamingen. De club uit de Serie A zou immers korter op de bal spelen.