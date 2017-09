Mehdi Bayat: "We trekken Vlaamse partners aan in een stad waarin niemand vijf jaar geleden wilde investeren"

Rudy Nuyens

24/09/17 - 08u20

Andere petjes. Bij de voetbalbond nemen ze samen het voortouw, vandaag ontvangt hij Bart Verhaeghe op Mambourg als afgevaardigd bestuurder van Charleroi, met de leidersplaats in de Jupiler Pro League als inzet. Zet u schrap, het is Mehdi Bayat Time.

Sinds Mehdi Bayat Sporting Charleroi vijf jaar geleden stevig in handen nam, ging het alleen maar bergop met de Carolo's. "Toen we de club in september 2012 overnamen, was ze virtueel failliet", herinnert Bayat zich. "Het seizoen in tweede klasse had bakken geld gekost. Gelukkig had mijn oom (Abbas Bayat, red.) de basis van de ploeg behouden, maar na de overname stonden we meer dan 3 miljoen in het rood. Als toen ook maar één leverancier onmiddellijke betaling had geëist, waren we failliet geweest. Mijn voordeel was dat ik al tien jaar meedraaide in de club. In mijn hoofd had ik al honderd keer het scenario afgedraaid: als ik de sleutels in handen krijg, wat doe ik dan met Sporting Charleroi? We zijn nu gezond, we draaien op 2 tot 3 miljoen winst per seizoen."