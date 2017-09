Waasland-Beveren pakt in slotfase punt op Mambourg

Door: redactie

16/09/17 - 22u01

© belga.

Chaleroi blijft wel ongeslagen maar is leider af. De Carolo's kwamen na de rust 2-0 voor via Dessoleil en Rezaei, maar gaven die voorsprong in de... Felice-time uit handen. Voor een niet afgevend Waasland-Beveren scoorden Thelin en Seck

Zonder zich te bezondigen aan overhaasting startten de Carolo's met zegehonger. Het recept is inmiddels gekend. Fel storende spitsen -wat werken Pollet en Rezaei hard- centrale middenvelders die afwisselend hoog of laag positie kiezen en dubbele flanken.



Een doelpunt leverde het afgedwongen veldoverzicht niet op. Doelpogingen wel. Lukebakio zette de reeks in met een verre pegel, die door Roef over de lat werd geduwd. Lukebakio soleerde, maar werd in-extrmis afgestopt. Pollet vertrok randje buitensnel, maar zijn schot miste kracht en richting. Marinos knalde over. Ref Put keurde terecht een doelpunt af voor buitenspel van Rezaei. Nuro kopte een voorzet van Baby voorlangs.



Waasland-Beveren counterde enkele karen gevat en niet toevallig waren daar telkens weer Morioka, Thelin en Ampomah bij betrokken. Ampomah mikte een open kans over en toen Ilaimaharitra in de toegevoegde tijd van de eerste helft, te zeker van zijn stuk, lullig balverlies leed, verscheen Morioka afgezonderd voor Penneteau. De doelman herstelde het falen van zijn middenvelder en verijdelde een bijna gemaakt doelpunt.



Ondertussen had ref Put zich de plaatselijke aanhang niet tot vriend gemaakt, door een paar forse tussenkomsten van Seck -uitstekend in het verweer en goed mee oprukkend- en Agban door de vingers te zien, oordelend dat felle duel nu eenmaal bij het voetbal horen. Een keertje meer tussenkomen had geen kwaad gekund.



Opvallend ook was de snelheid waarmee Jans spurter Nurio wist op te vangen. Dat Waasland-Beveren onder leiding van Clement een goed georganiseerd geheel is dat zich niet laat ringeloren is de voorbije weken afdoend gebleken. En dat Charleroi een tandje bij zou moeten steken om voorbij die tegenstander te geraken, was duidelijk.



Na een evenwichtig vierde kwartier zonder kansen, grepen beide coaches in: Bedia voor Pollet en Mmaee voor Ampomah. Rezaei kwam een paar centimeter te kort om te scoren. Het was slechts uitstel. Bij de volgende aanval van de Carolo's werd een hoekschop van Lukebakio voorbij de tweede paal door Dessoleil buiten bereik van Roef hoog tegen de netten gekopt.



Seck probeerde hetzelfde aan de overkant uit een minder vrije positie, maar zijn kopstoot belandde over. Gestuwd door de aanhang -T4 hoeft niet onder te doen voor Sclessin- bleef de thuisploeg aandringen. Met succes, want een voorzet van Ilaimaharitra werd door Rezaei over de lijn geduwd.



Waasland-Beveren kwam dicht bij de aansluitingtreffer, maar Penneteau bracht voor de tweede keer redding. Deze keer met een fameuze reflex op een dichte, harde kopbal van Camacho.



Kort voor het einde scoorde Thelin toch nog tegen op voorzet van de ingevallen Dierckx en maakte Seck 2-2.