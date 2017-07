Misnoegde Mata licht afgesprongen transfer naar Anderlecht toe op Twitter

YP

Clinton Mata (Charleroi) leek half juni de nieuwe rechtsachter van Anderlecht te gaan worden, maar uiteindelijk ketste de transfer door toedoen van de 24-jarige Belg af. Op Twitter geeft hij nu tekst en uitleg hoe het er in het dossier is aan toegegaan.

"Om alle misverstanden de wereld uit te helpen: ik heb het voorstel van Anderlecht naast me neergelegd omdat het mij werd gepresenteerd als 'onmiddellijk' 'te nemen of te laten', zonder dat ik enige kans kreeg om erover na te denken of om met meneer Weiler te spreken", zo luidt het in een uitgebreide reactie op Twitter. "Dat ultimatum heeft mijn interesse doen bekoelen, waarna ik het aanbod heb afgeslagen en ineens ook beslist heb van professionele entourage te veranderen."



Enter John Bico, die door Mata naar goede raad werd gevraagd. "Zijn antwoord was: je bent een goede speler, met potentieel voor de top. Dat is duidelijk. Maar je zit bij een goede ploeg, met een goede coach en prima staff. Je bent er thuis. Vertrek niet naar om het even waar, of om het even hoe. Daar moet over nagedacht worden. Maar een seizoen extra bij Charleroi hoeft niet per se negatief te zijn", klonk het nog bij Mata, die daardoor "gerustgesteld" was en tot slot "iedereen een goed seizoen" toewenste.