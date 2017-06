Nieuwe gevel van Mambourg moet bijnaam Charleroi alle eer aandoen

DM

Net als onder meer de Bosuil heeft het stadion van Sporting Charleroi een grondige renovatie nodig. De bedoeling is om vooral de buitenkant van het stadion te vernieuwen. Al lijkt het voorlopige design verdacht veel mee te hebben van een opvallend dier.

Het Franse acrhitectenbureau Feret pakte trots uit met de foto's van de nieuw te bouwen gevel van het stadion. "We zijn trots te mogen aankondigen dat we de strijd om de renovatie van het stadion in Charleroi gewonnen hebben."



Het bureau lichtte meteen ook een tipje van de sluier op met enkele foto's van het voorlopige design, al werden die even later weer van het internet weggehaald. Toch lijken de heren architecten het niet al te ver gezocht te hebben. Met een witte gevel die gebroken wordt door opvallende donkere strepen moet het stadion straks een afspiegeling worden van de bijnaam van de club.



"De Zebra's" plannen de renovatiewerken af te hebben in juni 2019. De originele tribunes blijven staan, maar het uiterlijk van het stadion zal dus een ingrijpende wijziging ondergaan. Voor het project is zo'n 12 miljoen euro uitgetrokken.