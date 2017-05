Charleroi en Clément Tainmont vangen bot in hoger beroep

Door: redactie

19/05/17 - 11u47

© belga.

Clément Tainmont blijft voor twee wedstrijden geschorst, zo besliste de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag. De middenvelder van Sporting Charleroi moet ook een boete van 800 euro betalen.

Charleroi moest op het veld van AA Gent (1-1) na 23 minuten met tien man verder na de rode kaart van Tainmont. De middenvelder van de Zebra's kwam te laat en trapte op de enkel van Jérémy Perbet. Scheidsrechter Lawrence Visser stuurde hem meteen van het veld.



Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing. Hoewel Charleroi opperde dat er geen kwaad opzet in het spel was en Tainmont bovendien al meer dan een uur aan de kant stond, bevestigde de Geschillencommissie dat strafvoorstel. De 32-jarige Fransman liet beroep aantekenen, maar ving vrijdag bot. Hij is geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem en de eerste officiële wedstrijd van volgend seizoen.



De beroepsprocedure had een opschorstend effect, waardoor Tainmont in de selectie van coach Felice Mazzu opgenomen kon worden voor de thuiswedstrijd van donderdag tegen RSC Anderlecht. Paars-wit won de partij in het Stade de Pays, waarin Tainmont inviel, met 1-3 en verzekerde zich zo van zijn 34e landstitel.