Roman Ferber ruilt Charleroi voor Union

Eline Van Der Meulen

14/04/17 - 13u07 Bron: Belga

© belga.

Roman Ferber heeft een contract voor twee jaar (met een jaar optie) ondertekend bij Union, zo maakte de club uit 1B vandaag bekend. De spits verlaat Charleroi, dat hem dit seizoen uitleent aan Moeskroen.

Ferber ruilde in 2015 tweedeklasser Bergen voor Charleroi. In het shirt van Zebra's maakte hij vorig seizoen twee goals in elf competitiematchen. Eind augustus 2016 tekende Ferber op huurbasis voor Moeskroen. Daar maakte hij dit seizoen een treffer in negen optredens in de Jupiler Pro League.



Union is met 6 op 6 de verrassende leider in groep A van play-off 2. Vandaag (om 20u30) ontvangen de Brusselaars op speeldag drie Standard.