Mazzu schunnig bij onze videoman: "Preud'homme en ik zijn verliefd"

Mathieu Goedefroy

8/04/17 - 21u14

© photo news.

video

Charleroi-coach Felice Mazzu lijkt steeds meer de gedoodverfde opvolger voor Michel Preud'homme bij Club Brugge te zijn, nadat MPH zijn collega deze week zélf als kandidaat naar voren schoof. Dat de twee trainers hoe dan ook een innige band hebben, daar maken ze geen geheim van. Zo deelde Mazzu met onze videoman dat ze "verliefd zijn". Over zijn eigen toekomst wilde Mazzu dan weer liever niets zeggen. "Of ik vier jaar Charleroi niet lang genoeg vind? Hoe lang ben jij met je vriendin misschien?", klonk het voorts in een leutig interview.