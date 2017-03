Mazzu mist eerste speeldag Play-off I door schorsing

Egon Van Nijverseel

Charleroi-coach Felice Mazzu werd zondag tijdens de doelpuntenloze wedstrijd op het veld van Lokeren op de 30e speeldag in de Jupiler Pro League naar de tribunes gestuurd. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft Mazzu vandaag geschorst van 29 maart tot 4 april, waardoor hij de thuiswedstrijd tegen KV Oostende op de eerste speeldag van Play-off I vanuit de tribunes moet volgen.

Met nog een kwartier op de klok kreeg Charleroi-speler Damien Marcq zijn tweede gele kaart na een overtreding op Nikola Jambor. Mazzu ging na de beslissing van scheidsrechter Alexandre Boucaut door het lint en werkte zijn frustraties uit op enkele waterflesjes in de dug-out van de Carolo's. Boucaut stuurde de T1 van Charleroi daarop de tribunes in. "Mazzu was duidelijke gefrustreerd door de uitsluiting van Marcq, maar zo'n gedrag hoort niet thuis op een voetbalveld", aldus de procureur.



Het Bondsparket wees Mazzu op zijn voorbeeldfunctie en vorderde een week schorsing, de Geschillencommissie bestendigde dat strafvoorstel. "De feiten waarvan sprake worden door Charleroi niet ontkend. De commissie vindt het gedrag van Mazzu niet aanvaardbaar, ondanks het feit dat er veel druk op zijn schouders rustte en hij reageerde uit frustratie op zijn eigen speler", verklaarde commissievoorzitter Rik Ascrawat, die Mazzu ook een boete van 400 euro oplegt.



Sporting Charleroi kan in beroep gaan en moet dan vrijdag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep verschijnen. Mazzu kreeg net als de spelers en staf van Charleroi vakantie tot en met donderdag. Vrijdag beginnen de Carolo's aan de voorbereiding voor play-off I. Charleroi opent de play-offs tegen KV Oostende.