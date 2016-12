Charleroi laat bommetjes nu buiten stadion ontploffen

Door: Bart Fieremans

Geen bommetjes meer in het stadion was de boodschap aan de Charlerloi-fans na de stopgezette match in de derby tegen Standard begin december. Maar de Carolo's kunnen hun vurig karakter niet zomaar wegstoppen, zo bleek kort voor het duel tegen Anderlecht vanavond. Nu laten de diehard-fans de voetzoekers gewoon ontploffen aan het café annex verzamelpunt nabij Mambourg en in de straat op weg naar het stadion. Misschien hadden ze ook nog een overstock aan vuurwerk liggen, met Nieuwjaar voor de boeg. Het oorverdovend geknal en kleurige rookwolken waren alleszins niet van de lucht: de Charleroi-fans toonden dat Anderlecht op een warm onthaal mag rekenen.