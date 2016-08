Tekort aan commissieleden: pas vrijdag straf voor Charleroi voor wangedrag fans op Sclessin

Door: redactie

30/08/16 - 14u38 Bron: Belga

© belga.

Sporting Charleroi zal zich vrijdagmiddag pas moeten verantwoorden voor het wangedrag van zijn supporters op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League. De zitting van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) van vandaag kon niet doorgaan wegens een tekort aan commissieleden.

Tijdens de competitiewedstrijd op het veld van Standard Luik (0-0) op 19 augustus werd Bengaals vuur afgestoken in het bezoekersvak. Een vuurpijl zou door een fan van de Karolo's zelfs in de supporterstribunes van de Rouches gegooid zijn. Hoewel scheidsrechter Frederik Geldhof de wedstrijd niet stillegde, werd Charleroi door het Bondsparket voor de Geschillencommissie gedaagd. De feiten doen denken aan de wedstrijd Charleroi-Standard (2-3) van vorig seizoen. Op 25 oktober 2015 werd die partij bij een 2-1 stand stilgelegd nadat de zoveelste vuurpijl op het speelveld was gegooid. De Rouches werden toen veroordeeld tot het spelen van een match achter gesloten deuren.



Ook Alexander Scholz (Standard Luik), Kevin Koubemba (STVV) en Ibrahima Seck (Waasland-Beveren) moesten zich vandaag komen verdedigen voor de Geschillencommissie, maar zullen dus vrijdag pas hun lot kennen. De Reviewcommissie liet Scholz vervolgen voor een overtreding op de vierde speeldag in de wedstrijd Standard-Charleroi. Koubemba en Seck werden afgelopen voetbalweekend met rood van het veld gestuurd. Hun respectievelijke clubs gingen niet akkoord met de twee speeldagen schorsing en 600 euro boete die het parket van de Belgische voetbalbond maandag vorderde als minnelijke schikking voor beide spelers.