Cercle zet kleedkamer in de verf en die is in tegenstelling tot de geruchten niet in roodwitte Monaco-kleuren

DM

19/07/17 - 11u25

© rv.

Cercle Brugge is in het midden van een kleedkamer-discussie beland. De Vereniging zou zijn onderkomen in het Jan Breydelstadion naar aanleiding van de samenwerking met Monaco in roodwitte kleuren gestoken hebben, maar daar is volgens een duidelijke foto van voorzitter Frans Schotte niets van aan.