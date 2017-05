Algemene Vergadering Cercle Brugge keurt overname door Monaco goed

YP

Cercle Brugge heeft gisteren de overname door de Franse competitieleider AS Monaco officieel bevestigd. Dat melden beide teams op hun website. Eind februari werd het overnamebod van Monaco al aanvaard door het bestuur van Cercle, nu heeft ook de Algemene Vergadering het licht op groen gezet.

"We zijn verheugd te kunnen meedelen dat de Algemene Vergaderingen van Cercle Brugge VZW en Cercle Brugge CVBA zich unaniem akkoord verklaard hebben met de transactie met AS Monaco. Straks volgt er hierover meer informatie op een persmoment", klinkt het op de website van de vereniging. Dat persmoment vindt om 11u30 plaats met het bestuur van zowel Cercle als Monaco.



"Deze overname zal als onderdeel van onze jeugdwerking bijdragen tot de groei van onze club", stelt Monaco op zijn website. "Cercle Brugge werd gesticht in 1899 en is één van de historische teams van België. De kernwaarden en het karakter van de vereniging zullen onaangetast blijven."



Vorige maand verzekerde Cercle Brugge zich met een derde plaats in Play-off II van het behoud in eerste klasse B. In de reguliere competitie was Cercle op de zesde plaats geëindigd. De vereniging heeft drie landstitels (1911, 1927, 1930) en twee Bekers van België (1927, 1985) in de prijzenkast.