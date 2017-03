Door leukemie getroffen doelman stapt na 9 maanden weer op voetbalveld: "Wil een inspiratiebron worden"

Door: Tomas Taecke

30/03/17 - 07u30

© Florian Van Eenoo.

"Don't give up" was één van de quotes die maandenlang boven het ziekenbed van Miguel Van Damme (23) hing. En kijk, negen maanden na de snoeiharde diagnose keerde de door leukemie getroffen doelman gisteren terug op training bij Cercle Brugge: "Tijdens die helse periode heb ik mijn terugkeer nooit in twijfel getrokken", klonk het bij de dolgelukkige keeper, die evenwel nog een lange weg af te leggen heeft.