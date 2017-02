Rus die Cercle wil kopen zat in gevangenis op verdenking van moord en heeft mogelijk milieuramp op geweten

Door: Sander Van Den Broecke

Hij zat in de gevangenis op verdenking van moord en heeft vermoedelijk een milieuramp op zijn geweten. Hij kocht een huis van 100 miljoen van Donald Trump, een ring van 20 miljoen voor zijn vrouw en twee miljard aan kunst. Maak kennis met Dmitry Rybolovlev (50), de schatrijke Rus die na AS Monaco nu ook voetbalclub Cercle Brugge in handen wil krijgen.

Op de Forbes-ranglijst van rijkste mensen ter wereld staat de vijftigjarige Dmitry Rybolovlev met 7,3 miljard euro op de 148ste plaats. Voor een hartchirurg is dat goed geboerd, al lijkt niemand te weten of de man ooit iemand heeft geopereerd. Financiële operaties blijken meer zijn ding. Het begint allemaal in 1990, het jaar waarin Rybolovlev afstudeert. Samen met zijn vader richt hij een bedrijfje op, Magnetics. Papa is ook dokter, hij heeft een therapie ontwikkeld die gebruik maakt van magnetische velden en de toestellen die hij daarvoor gebruikt, gaan ze verkopen. Met succes, want twee jaar later heeft Dmitry genoeg winst gemaakt om een investeringsmaatschappij op te richten, en vier jaar later een bank. Hij koopt zich ook in bij Uralkali, een grote producent van potas, een grondstof waarmee kunstmest wordt gemaakt.

Cowboy, met wapens en al

Nog even en Rybolovlev is een oligarch, het koosnaampje voor de kapitalistische cowboys die heersen over het economische Wilde Westen dat in de ontplofte Sovjet-Unie is ontstaan.



Zoals een echte cowboy heeft Rybolovlev ook wapens. Twee ervan worden gebruikt bij de moord op een medebestuurder bij Uralkali, zegt de openbare aanklager. En de dader zegt dat hij niet alleen de wapens maar ook de opdracht van Rybolovlev heeft gekregen. Elf maanden zit hij vast, maar dan wijzigt de kroongetuige plots zijn versie van de feiten en wandelt Rybolovlev als een vrij man de gevangenis uit.



Hij is nu 29, wordt de grote baas van Uralkali en het lot is hem gunstig gezind: de prijs van potas schiet de lucht in. In drie jaar tijd maal vijf. De miljoenen stromen binnen, hij wordt zelf een doelwit voor moordenaars en na een tijdje met een kogelvrij vest te hebben rondgelopen, verhuist hij met zijn gezin naar Zwitserland. Hij zal zich nooit meer zonder bodyguards verplaatsen, altijd rijdt er een escortewagen naast zijn limousine.



