Cercle Brugge komt in handen van AS Monaco

Tomas Taecke

15/02/17 - 20u30

Cercle Brugge heeft met AS Monaco een partner gevonden die het voortbestaan van de 'vereniging' moet waarborgen. Groen-zwart staat financieel al een tijdje met de rug tegen de muur en zag zichzelf genoodzaakt om de meerderheid van de aandelen uit handen te geven. Onder de vleugels van de Ligue 1-club, eigendom van de steenrijke Rus Dmitry Rybolovlev, hoopt Cercle snel naar eerste klasse terug te keren.

Cercle Brugge wordt behoudens ongelukken binnen afzienbare tijd overgenomen door het Franse AS Monaco. De Ligue 1-club van de rijke Russische zakenman Dmitry Rybolovlev neemt straks een meerderheidsparticipatie in de aandeelhoudersstructuur van groen-zwart, waardoor ze voortaan de plak zal zwaaien bij 'de vereniging'. De Franse club zal instaan voor het jaarlijks exploitatieverlies van ongeveer 1 miljoen euro in ruil voor het grootste deel van de macht. Cercle wordt zo overgenomen door een externe investeerder, maar wel met de garanties dat de eigenheid van de traditieploeg niet verloren zal gaan. Zo zal groen-zwart blijven deel uitmaken van de op te richten raad van bestuur en blijft Frans Schotte mogelijk ook aan als voorzitter. Wel zal Monaco een technisch directeur op Jan Breydel installeren, die samen met een sportieve cel van Cercle-mensen een evenwichtige spelerskern - met huurlingen van Monaco én jeugdige en ervaren spelers van Cercle - moet samenstellen.

In samenspraak met de algemene vergadering besloot de raad van bestuur van Cercle eind vorig jaar dat enkel een externe investeerder het voortbestaan van groen-zwart zou kunnen garanderen. Na maanden onderhandelen heeft Cercle nu met Monaco een overeenkomst bereikt. Tenzij het voorstel tot het nemen van een meerderheidsparticipatie door de huidige aandeelhouders tegen alle verwachtingen in alsnog afgekeurd wordt, is de 'vereniging' met stamnummer twaalf straks eigendom van AS Monaco.