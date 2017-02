"Vanden Borre betrokken bij hevige rellen in Lommel"

Door: redactie

4/02/17 - 18u59 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

Bij hevige rellen tijdens en na de wedstrijd Lommel-Cercle Brugge in 1B zijn vier stewards naar het ziekenhuis afgevoerd na hevige rellen. Een groep Brusselse supporters van ex-Rode Duivel Ilombé Mboyo raakte er slaags met supporters en stewards van Lommel, bij de winninggoal in de 93ste minuut van Mboyo (die in buitenspelpositie stond). Ex-voetballer Anthony Vanden Borre, een vriend van Mboyo, zou betrokken zijn bij de rellen. Twee relschoppers werden opgepakt.

De politie moest massaal tussenbeide komen en het bleef nog lange tijd onrustig rond het stadion, waar een heus straatgevecht uitbrak. Het is intussen bevestigd dat ook Anthony Vanden Borre -net geen maand ex-voetballer- in het stadion aanwezig was. Hij zou ook betrokken geweest zijn bij de rellen. Vanden Borre (29) droeg een lichtgekleurde muts en een kap. Maar toch was het volgens enkele ooggetuigen overduidelijk wie hij was. De ex-speler van Anderlecht zou zich in het middden van de strijd gegooid hebben.



Racisme?

Er zijn twee Brusselse supporters opgepakt en verhoord, maar daar was Vanden Borre niet bij. De korpschef bevestigt wel zijn aanwezigheid in het stadion. In totaal waren er 10 tot 15 Mboyo-fans betrokken bij de incidenten. Cercle distantieert zich van de rellen, maar volgens mensen van het bestuur werd de clan-Mboyo slachtoffer van racistische gezangen.