Mboyo-fans maken amok in Lommel

Luc Dujourie

4/02/17 - 09u14

Ook op het veld gingen de poppetjes aan het dansen na affluiten. © belga.

De wedstrijd Lommel United - Cercle Brugge in eerste klasse B eindigde gisteren met fikse rellen in en rond het stadion. De wedstrijd eindigde op 0-1 na een flagrante buitenspelgoal van bezoeker Ilombe Mboyo. Aangezien de wedstrijd diep in blessuretijd werd beslist, floot de scheidsrechter meteen af en werd het arbitrale trio meteen belaagd door de Lommelse spelers en staf. Meteen ook het sein voor een aantal heethoofden in het publiek om het veld te bestormen. Ook bij de hoofdingang kwam het tot vechtpartijen tussen de Lommel-aanhang en een groep Brusselse supporters van Mboyo (ex-Kortrijk, AA Gent en Genk), waarbij de politie massaal tussenbeide moest komen en het nog lange tijd onrustig bleef rond het stadion. Er werden vier stewards afgevoerd met blessures, de nodige pv's opgemaakt en volgens niet-officiële bronnen ook enkele messen in beslag genomen.