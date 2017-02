Mboyo (alweer) reddende engel van Cercle, Lommel spaart kritiek op lijnrechter niet

Door: redactie

3/02/17 - 22u37

Met de staart tussen de benen keerde Ilombe Mboyo terug naar België, maar de spits kan toch met voldoening terugblikken op zijn eerste twee matchen bij Cercle Brugge. In zijn eerste match had hij met een doelpunt een stevig aandeel in het 2-2-gelijkspel tegen Roeselare en vanavond bezorgde hij Cercle met een goal in de blessuretijd de volle buit op bezoek bij Lommel United.