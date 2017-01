Cercle pakt uit met opvallende tweet: "Mboyo was als kind al grote fan van Cercle en heeft eindelijk droomtransfer te pakken"

Door: Glenn Bogaert

22/01/17 - 09u46

© Twitter Cercle Brugge.

Het is zonder enige twijfel een van de meest frappante transfers van de nog lopende wintermercato: Ilombe Mboyo die zijn uitzichtloze situatie bij het Zwitserse FC Sion inruilt voor een avontuur bij tweedeklasser -zeg maar 1B- Cercle Brugge. De 29-jarige aanvaller van Congolese afkomst hoopt er zijn in het slop geraakte carrière te herlanceren en bij groen-zwart zijn ze dan ook erg enthousiast over hun aanvallende versterking.



Een beetje té enthousiast? Op Twitter pakte 'De Vereniging' immers uit met een opzienbarende tweet die bij heel wat mensen toch wat wenkbrauwen zal doen fronsen: "Zo heeft Mboyo, die al van jongs af aan een grote Cercle-fan was, eindelijk zijn droomtransfer te pakken!" En Mboyo zelf, die zei het volgende: "Cercle is een mooie club die altijd in eerste gespeeld heeft. Ik wil hen helpen om de top-4 in 1B te halen en zo play-off 2 te bereiken. Het klopt dat ik anderhalf jaar niet gespeeld heb, maar fysiek ben ik al die tijd in orde geweest." Benieuwd of het ook op het veld een droomhuwelijk wordt.