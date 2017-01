Mboyo krijgt nieuwe kans bij Cercle Brugge

Tomas Taecke

18/01/17 - 12u57

Ilombe Mboyo. © photo news.

Ilombe Mboyo is terug in België. Na een moeilijk anderhalf jaar bij het Zwitserse Sion tekent de spits vandaag behoudens ongelukken een huurcontract voor zes maanden bij Cercle Brugge. De ex-aanvaller van AA Gent, KV Kortrijk en Racing Genk legde vanochtend zijn medische testen af bij de 'vereniging' uit 1B, al moet Cercle de laatste details met Sion nog regelen. De 29-jarige Mboyo ruilde Racing Genk in augustus 2015 voor een avontuur in de Zwitserse Super League, maar dat draaide op een sisser uit. Nu hoopt de doelpuntenmaker van weleer zijn carrière te herlanceren bij groen-zwart. Mboyo speelde zijn laatste officiële match met Genk in december 2014 op het veld van Club Brugge (4-1). 'Petit Pele' scoorde in die wedstrijd de eerredder namens de Limburgers. Dat Mboyo straks zijn handtekening plaatst bij Cercle, heeft de 'vereniging' wellicht te danken aan Maarten Allijns, zoon van KVK-voorzitter Joseph Allijns en tegenwoordig bestuurder bij groen-zwart.