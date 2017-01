Met deze heerlijke goal effende Yagan het pad voor verdiende zege van Cercle tegen Tubeke

Door: redactie

7/01/17 - 23u45

video Cercle Brugge heeft vanavond gedaan wat het moest doen om de topclubs van divisie 1B in het vizier te houden. De groen-zwarten wonnen op eigen veld met 2-1 tegen Tubeke, dat de match met negen spelers eindigde.

Na 23 minuten zorgde Yvan Yagan voor hét moment van de wedstrijd. De 27-jarige spits van Cercle zag de doelman van Tubeke wel heel ver uit zijn doel staan en de aanvaller schoot dan maar vanaf ruim twintig meter raak.



Dertien minuten later zorgde Laurent verrassend voor de 1-1 en dat doelpunt leek de bezoekers lange tijd een punt op te leveren. Maar vier minuten voor tijd zette Bertaccini Jan Breydel nog in vuur en vlam door de winning goal te scoren. Bij de bezoekers kregen Keita en Toure tot overmaat van ramp ook nog een rood karton onder de neus geduwd.



In de rangschikking nadert Cercle nu tot op vier punten van Roeselare, de voorlopige leider in de tweede periode. Lierse, dat morgen Lommel nog ontvangt, kan wel nog op gelijke hoogte van de West-Vlamingen klimmen.