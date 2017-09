Vanhaezebrouck na nieuwe opdoffer tegen Zulte Waregem: "Ik moet eens goed nadenken"

Rudy Nuyens/Niels Poissonnier

AA Gent heeft zichzelf nog wat dieper in de put geduwd. Thuis tegen Zulte Waregem konden de Buffalo's zich nooit over een vroege achterstand heenzetten. Na overwinningen in Oostende en Geel zit Gent weer helemaal in de verdomhoek. Met een 6 op 24 houdt de crisis aan in Gent en vooral Hein Vanhaezebrouck drukt zich in niet mis te verstane woorden uit.

Hein Vanhaezebrouck opnieuw onder druk na een nieuwe thuisnederlaag. © belga. "Ik moet eens diep nadenken over hoe de zaken verlopen zijn en hoe ze zullen verlopen", aldus een zwaar ontgoochelde Hein Vanhaezebrouck na de 0-1 op de persconferentie. "Ik heb tijd nodig om dit te analyseren en te evalueren." Ook voor andere media was HVH duidelijk: "Iedereen heeft fouten gemaakt. De spelers, de coach, ook het bestuur. Alleen de supporters hoeven zich niets aan te wrijven. Zij zijn altijd achter ons blijven staan. Maar laat het duidelijk zijn: dit is niet het voetbal waar ik voor sta. Dit heb ik zelfs in mijn periode bij Kortrijk nooit meegemaakt." (lees hieronder verder)

AA Gent had dringend punten nodig, maar schoot zichzelf alweer snel in de voet. Er waren nog geen twee minuten gespeeld, toen Gigot eerst zijn controle miste en de bal daarna ook nog eens wegtikte voor de voeten van Dussenne, die makkelijk had kunnen ontzetten. Het gevolg was dodelijk: Ivan Saponjic nam het geschenk oog-in-oog met Kalinic in dank aan en bracht de bezoekers op voorsprong.



Samuel Gigot viel de voorbije maanden zelden op een foutje te betrappen, maar maakte het zijn ploeg nu meteen moeilijk. Hein Vanhaezebrouck greep in: hij liet Dussenne en Gigot van positie wisselen en haalde de Fransman zo weg uit het centrum. Zulte Waregem had met zijn vroege voorsprong wat het wou. Het liet de bal aan AA Gent, maar de Buffalo's vonden nauwelijks gaten in de afweer van Essevee. Yaremchuk - diep in de spits verkozen boven Sylla - kon wel twee keer aanleggen, maar zonder succes.



Eén keer ging zijn schot voorlangs, de tweede keer stond doelman Leali pal. Verder was het zoeken en tasten bij de thuisploeg, die nog steeds op zoek is naar de ideale samenstelling. Damien Marcq - nochtans een investering van 2,5 miljoen - zat deze keer zelfs in de tribune. Birger Verstraete kreeg op rechts de voorkeur op Kalu en Dejaegere, maar offensief bleek dit andermaal niet de beste oplossing. Andrijasevic en Kubo leunden dicht bij diepe spits Yaremchuk, maar zij kregen nauwelijks wat voor mekaar. Zij speelden verkrampt, naar het beeld van de hele ploeg. © belga.

Gevaar ging er nauwelijks uit van de thuisploeg, terwijl De fauw en Olyainka aan de overkant wel kansen kregen. Maar ook zij lieten die liggen. Zulte Waregem haalde overigens ook lang niet zijn beste niveauu, maar vooral de onmacht van Gent was schrijnend. Even voor het uur greep Hein Vanhaezebrouck in: in één keer wisselde hij Esiti, Andrijasevic en Birger Verstraete voor Machado, Dejaegere en Kalu. Die wissels brachten meer gretigheid in de Gentse rangen, maar de tegenzet van Francky Dury liet niet lang op zich wachten. Hij haalde spits Saponjic naar de kant voor verdediger Baudry.



Lukte het voor Gent niet in de combinatie, dan probeerde Asare het maar van ver. Via de rug van Baudry zeilde de bal net over. Op de counter kreeg Kaya een goeie mogelijkheid, maar hij mikte onbesuisd over. Gent zette even alles op alles, maar voor het doel van Leali bleven Kubo en Yaremchuk te besluiteloos. Al snel was het Gentse slotoffensief weer over. Milicevic probeerde het tij nog te keren met een afstandsschot, maar Leali sloeg de bal uit de hoek. Zulte Waregem doet vlak voor de Europese verplaatsing naar Rome een goeie zaak.