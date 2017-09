Bedankt, Oostendse defensie: AA Gent boekt eindelijk eerste zege van het seizoen

Door: redactie

17/09/17 - 20u05

Eindelijk nog eens feest bij de Gentse fans. Zij knuffelen Louis Verstraete, die er in de slotfase 0-2 van maakte. © belga.

AA Gent heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet. Collectief geknoei van de Oostendse defensie zette de Buffalo's op weg naar de zege op waar ze al zo lang naar op zoek waren. Oostende blijft onderaan eenzaam achter met één punt. Hoe geraken die nog uit de malaise?

Het was bijna dag op dag drie jaar geleden dat AA Gent KV Oostende nog eens kon kloppen aan de kust. Op 20 september 2014 werd het 1-3, maar sindsdien hadden de Buffalo's het altijd moeilijk ana de kust. Er was wel die ene 0-1 zege in de play-offs van 2016, maar Oostende speelde toen zijn thuiswedstrijden in Roeselare.

Simon ontfutselt de bal van Canesin © belga.

Vanderhaeghe beet zijn tanden stuk op AA Gent © belga. Vorig seizoen nog ging Gent - beker inbegrepen - drie keer onderuit aan zee. De zenuwen stonden gespannen in de kelderkraker tussen KV Oostende en AA Gent. Begrijpelijk, als de ambitie play-off 1, Europees voetbal of zelfs de titel is en je na zes speeldagen helemaal onderaan bengelt.



Yves Vanderhaeghe liet aanvoerder Siani aan de kant voor Jali en behield verder de ploeg die een eerste punt sprokkelde in Mechelen. Hein Vanhaezebrouck greep terug naar een viermansdefensie, waardoor Bronn op rechtsachter in de ploeg kwam en Machado naar de bank verhuisde.



De Gentse coach liet ook Damien Marcq - vorige week tegen Genk weer onvoldoende - aan de kant. Kubo kwam in de ploeg, waardoor Milicevic weer een rij achteruit moest. Niet de beste plaats voor de Bosniër, die een rij hoger beter tot zijn recht komt. Veel zoden bracht het allemaal niet aan de dijk. De opbouw verliep langs beide kanten slordig en stroef. Berrier kende geen al te beste avond © photo news.

De thuisploeg dreigde nog het meest, met een schot voorlangs van Gano en een kopkans voor Canesin. Lombaerts kreeg een mogelijkheid waarvan hij zich te laat bewust werd en Milic kopte zowaar op de paal. Méér dan de voorbije weken probeerde Gent het met de pass op Sylla in de rug van de defensie, maar ofwel zette Oostende buitenspelval goed open, ofwel liep het toch nog mis in de zone van de waarheid. Tot de hele Oostendse defensie zich op het halfuur miskeek op een lange bal van Noë Dussenne.



Lombaerts, Milic en doelman Vanhamel stormden met zijn allen roekeloos naar de bal, maar Sylla kon er als eerste bij. De bal belandde voor de voeten van Yuya Kubo, die zijn eerste van het seizoen in een leeg doel mocht deponeren. Een doelpunt dat niet alleen Kubo, maar heel AA Gent zichtbaar deugd deed. Dejaegere feliciteert Kubo met de opener in de Versluys Arena. © belga. © belga.