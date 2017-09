Lang crisisberaad in Ghelamco Arena zondagavond

Door: Mathieu Goedefroy

11/09/17 - 08u36

Zes uur na het laatste fluitsignaal. Zo lang duurde het tot voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie de Ghelamco Arena verlieten. Meteen na het teleurstellende gelijkspel tegen Racing Genk sloegen de bazen van AA Gent aan het vergaderen in hun burelen. Ook sportief manager Patrick Turcq en raadgever Gunther Schepens waren aanwezig bij het crisisberaad. Ongetwijfeld lag de positie van Hein Vanhaezebrouck mee op tafel. Na zes speeldagen staan de Buffalo's nu op de voorlaatste plaats. Pas om 22.30 uur hielden De Witte en co hun conclaaf voor bekeken. "Geen commentaar", was het enige wat Ivan De Witte kwijt wilde voor hij in zijn auto stapte.