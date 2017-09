Dejaegere ziet twee problemen: "Gebrek aan concentratie en aan communicatie"

Rudy Nuyens

10/09/17 - 23u55

© belga.

AA Gent verloor al tien punten in vier matchen waarin het zelf op voorsprong kwam. Acht van die tien punten gingen verloren in het slotkwartier. Brecht Dejaegere ziet twee problemen. "Op basis van de match tegen Genk zie ik twee dingen die absoluut beter moeten", aldus Dejaegere.

"We moeten de counters veel beter uitspelen én we moeten negentig plus zoveel minuten de concentratie houden. Los daarvan kunnen we ons niet veel verwijten, maar dat moet veel beter. Dat we de counters na de rust niet zo goed uitspeelden, had soms te maken met het feit dat de laatste pass niet goed was of dat de bezetting voor doel niet voldoende was. Maar het had ook te maken met communicatie. De coach had tijdens de rust tactisch een en ander omgezet, maar Machado verstond het niet helemaal. Hij moest iets hoger staan dan hij gewend was, maar hij begreep het pas naarmate we het einde van de match naderden. Machado zakte iets te laag in, waardoor de druk naar voren niet meer voor honderd procent werkte. Dat soort zaken moeten we in de toekomst toch vermijden."