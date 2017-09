Brabec ontfutselt Buffalo's eerste zege in slotminuten

Rudy Nuyens

10/09/17 - 16u32

© belga.

Met een late goal van Brabec ging RC Genk in de Gentse Ghelamco Arena alsnog met een punt aan de haal. Gent kwam voor de rust op voorsprong vanop de stip, maar liet na om die voorsprong uit te bouwen.

Vrijdag meldde Hein Vanhaezebrouck nog dat alle internationals goed teruggekeerd waren van hun interlandverplichtingen, maar uiteindelijk kon hij tegen Genk geen beroep doen op Stefan Mitrovic. De verdediger speelde maandag slechts 19 minuten met Servië in Ierland, maar daarin liep hij een knieblessure op. Erg genoeg blijkbaar om aan de kant te blijven tegen Genk, waardoor Noë Dussenne meteen mocht debuteren.



Bij Genk viel Benson in laatste instantie uit. Een probleem voor Albert Stuivenberg, die ook al de geblesseerde Trossard en de geschorste Buffel moest missen. Zo belandde Samatta uiteindelijk op de rechterflank.



Ondanks het feit dat zowel Gent als Genk hun start misten, mikten beide teams op meer dan louter puntengewin. Gent-Genk was een duel tussen twee goed voetballende ploegen, waarbij beide teams afwisselend de bal opeisten.



Goede combinaties waren er aan de twee kanten, maar Genk was aanvankelijk het meest dreigend. Samatta mikte een eerste kans naast, toen heel de Gentse defensie zich verkeek op een voorzet van Uronen. Op aangeven van Schrijvers haalde Pozuelo uit vanuit een moeilijke hoek, maar zijn schot strandde op de paal. Sylla - sterk aan de bal - kon wel eens dreigen, zonder al te groot gevaar.



Tien minuten voor de rust dwong de Senegalese spits evenwel een strafschop af, toen Genk de foutjes opstapelde. Pozuelo leed balverlies, Malinovskyi en Berge stonden helemaal uit positie en Mata ging binnen de rechthoek net iets te gretig in op de penalty-invitatie van Sylla. Danijel Milicevic zette de strafschop feilloos om en maakte daarmee de eerste Gentse goal in de Ghelamco Arena in de eerste 215 minuten van deze competitie.



Milicevic, die een sterke eerste helft speelde, zakte even later door zijn enkel en bleef na de rust in de kleedkamer. Vanhaezebrouck bracht Dylan Bronn in op de rechterflank en haalde Brecht Dejaegere naar het centrum. Pozuelo haalde kort na de pauze nog eens uit, maar Kalinic stond pal. Dat deed ook Vukovic aan de overkant, toen Machado flink op doel knalde.



Gent haalde niet meer het niveau van voor de rust en liet na om de voorsprong uit te bouwen. Maar Genk leek de bakens niet te kunnen verzetten. Mooi voetbal bij momenten, dat wel, maar wie moest bij dit Genk scoren? Albert Stuivenberg keek naar zijn bank en zag geen mogelijkheden om het tij te keren.



Tot Genk in de slotfase alsnog langszij kwam via een standaardsituatie. Pozuelo schilderde een vrijschop tot bij de verste paal, waar Jaku Brabec moederziel alleen stond en de gelijkmaker zomaar mocht binnenkoppen. Gent had het late puntenverlies louter aan zichzelf te danken.