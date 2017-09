Vanhaezebrouck over geweerde Kums: "We hebben werk genoeg met onze eigen ploeg"

Door: Niels Poissonnier en Rudy Nuyens

8/09/17 - 14u09

© photo news.

Ze lopen hoog met elkaar op, Hein Vanhaezebrouck en Sven Kums. Jarenlang genoten ze van elkaars kwaliteiten. Eerst bij KV Kortrijk, nadien bij AA Gent. Vanhaezebrouck had de gewezen Gouden Schoen dan ook graag terug naar de Ghelamco Arena gehaald, maar die koos uiteindelijk voor Anderlecht. Drie maanden later is hij evenwel in de tribune van het Constant Vanden Stockstadion beland.



Vanhaezebrouck aanschouwt de situatie met lede ogen, maar wil er niets over kwijt. "Wij hebben op dit moment werk genoeg met ons eigen team." Aandringen had geen zin. "Ik ga er voorts niet over zeggen." Op de vraag of Vanhaezebrouck Kums ooit in de tribune zou zetten, en of dát de juiste manier is om de middenvelder te motiveren, herhaalde de coach van AA Gent zijn eerdere antwoord: "Wij hebben zelf werk genoeg. Dank u wel", grijnsde Vanhaezebrouck daarnet op zijn persbabbel.



Transfermarkt

Voorts juicht hij het vervroegde sluiten van de transfermarkt in Engeland toe. Op één voorwaarde: "Er moet uniformiteit komen. Het kan niet zijn dat de transfermarkt in pakweg Turkije nog vijf dagen langer open is. De FIFA moet voor duidelijkheid zorgen. Want als wij onze transfermarkt zouden sluiten bij het begin van de competitie, dan spreken we over halfweg juli. Dat zou betekenen dat wij nadien enkel nog spelers kunnen verliezen", weet Vanhaezebrouck. "Natuurlijk, wij gaan niet bepalen wanneer de transfermarkt sluit. Dat zullen de grote competities doen en dan zullen wij wel volgen."