Gent mist Kalinic, Thoelen in doel voor de clash tegen Anderlecht

26/08/17 - 14u15

AA Gent moet de clash van zondag tegen Anderlecht zonder doelman (en sterkhouder) Lovre Kalinic betwisten. De Kroaat blesseerde zich tijdens het duel tegen Moeskroen aan zijn rechterhand en raakt niet tijdig fit. Yannick Thoelen krijgt daardoor opnieuw zijn kans. De 27-jarige keeper stond op de tweede speeldag thuis tegen Antwerp ook al onder de lat. Youn Czekanowicz zit vermoedelijk op de bank, want van Jacob Rinne is geen spoor meer bij de Buffalo's.



Bovendien kan Hein Vanhaezebrouck geen beroep doen op Franko Andrijasevic. De recordtransfer ondervindt nog steeds hinder van een ribblessure. De Oekraïense aanvaller Roman Yaremchuk is er wel bij.