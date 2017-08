Rudy Nuyens

AA Gent leeft op hoop voor de topper van zondag tegen Anderlecht. De mislukte seizoenstart in acht genomen, zat Hein Vanhaezebrouck er vrijdagmiddag vrij ontspannen bij op zijn persconferentie. De coach van de Buffalo's werd daarbij wat ongebruikelijk geflankeerd door Danijel Milicevic, maar daarmee wilden Vanhaezebrouck en de club een tegemoetkoming doen na een week waarin het mediabeleid van de club even kort als eenvoudig samen te vatten viel: interviews werden namelijk niet toegestaan.



De spelers van AA Gent gingen de voorbije week samen eten en spraken ook met hun coach. "De groep heeft me de voorbije dagen het signaal gegeven dat ze vol willen gaan voor AA Gent en voor de supporters", zegt Hein Vanhaezebrouck. "Ons doel bestaat er in dat we altijd voor de drie punten gaan. Dat is zondag niet anders, ook al spelen we tegen de uitgesproken titelkandidaat. We beseffen dat we voor een inhaalrace staan, die niet in een paar weken gereden zal zijn."