Bondsparket stelt minnelijke schikking voor rond rode kaart Gigot

Door: redactie

21/08/17 - 11u54

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft AA Gent een minnelijke schikking voorgesteld in de zaak rond de rode kaart van verdediger Samuel Gigot. De Buffalo's zagen hun verdediger gisteren met een onterechte rode kaart van het veld verdwijnen. Door de minnelijke schikking is de speler niet geschorst en zo kan AA Gent hem in de volgende wedstrijd tegen Anderlecht gewoon opstellen.