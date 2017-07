Het houdt niet op: nieuwe knieoperatie voor Renato Neto

Niels Poissonnier

31/07/17 - 09u43

© photo news.

Het zit Renato Neto (25) echt niet mee. Nadat hij eerder deze zomer medisch afgekeurd werd door Brighton & Hove, en zo zijn Premier Leaguedroom uiteen zag spatten, moet de middenvelder van AA Gent nu een nieuwe operatie ondergaan. Neto gaat morgen in het Gentse UZ onder het mes, in de hoop verlost te zijn van zijn hardnekkig knieprobleem. De ingreep komt er nog geen vijf maanden na de vorige. Neto, die ook in 2015 aan de knie geopereerd werd, speelde sinds maart amper drie duels met inzet.