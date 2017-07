Vanhaezebrouck vraagt en krijgt verdedigende versterking: Dylan Bronn voorgesteld

Niels Poissonnier

31/07/17 - 09u38

© @KAAGent.

Hein Vanhaezebrouck krijgt er vandaag alvast één defensieve versterking bij. AA Gent had al een akkoord met het Franse Niort over de 22-jarige Dylan Bronn, maar de speler zelf vroeg vorige week nog enkele dagen bedenktijd. Intussen bezocht de in Frankrijk geboren Tunesiër AA Gent en legde hij er zijn medische testen af.