Opdoffer voor Gent: Kalinic twijfelachtig voor competitiedebuut

Door: Niels Poissonnier & Mike De Beck

28/07/17 - 13u48

© photo news.

Lovre Kalinic is niet ongeschonden uit het heenduel met het Oostenrijkse Altach gekomen. Het sluitstuk van de Buffalo's heeft zelfs zijn teen gebroken en is dan ook twijfelachtig voor de volgende partijen. Zondag staat Gent tegenover Sint-Truiden in hun competitiedebuut en volgende week donderdag volgt de return tegen Altach al. Kalinic is voor beide afspraken hoogst twijfelachtig.



"In de eerste helft is Gigot op de voet van Kalinic gaan staan. We hebben er onderzoek naar gedaan en er is een breuk aan de teen aan het licht gekomen. Kalinic moet echter geen operatie ondergaan", verduidelijkt trainer Hein Vanhaezebrouck. "We moeten wel zien wat er mogelijk is. Of hij bijvoorbeeld al dan niet in zijn schoenen kan." Als de 27-jarige Kroaat niet fit geraakt, hebben de Buffalo's nog altijd Jacob Rinne en Yannick Thoelen achter de hand.