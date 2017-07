Damien Marcq: "Europees tempo niet gewoon"

Niels Poissonnier

Wat kende hij een hoogst ongelukkige avond, Damien Marcq. Bijna niets lukte. De middenvelder was na afloop ook niet te beroerd om dat toe te geven. "Ik maakte redelijk veel fouten in de passing, maar die automatismen komen nog wel. Dit was ook een Europees tempo, iets wat ik bij Charleroi niet gekend heb", klonk het. "Het is een leerproces. Kijk, het is niet omdat ik 28 ben, dat ik niet kan of moet bijleren. Het voetbal is ook helemaal anders bij AA Gent. Ik moet hier een pak meer lopen, zelfs wanneer we de bal hebben. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is zo. Zoals ik al zei, het is op deze manier dat je dingen bijleert, en dat heb ik vanavond gedaan."



Helaas voor Marcq bleef Gent tegen Altach pijnlijk steken op 1-1. "Het was een stevige tegenstander, maar dat wisten we op voorhand. Die goal die we in het begin van de match slikten, heeft ons in moeilijkheden gebracht. Ze sloten nadien de passlijnen goed af, waardoor het lastig was om ons spel te spelen. Door die 1-1 hebben we geen goede uitgangspositie, maar we behouden wel onze kansen."