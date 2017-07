Hein Vanhaezebrouck: "We hadden meer doelpunten moeten maken"

XC

27/07/17

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck blijft na het gelijkspel tegen het bescheiden Altach geloven in de kwalificatie voor de play-offs van de Europa League, al is hij niet tevreden. "Als je begint aan een Europees duel, wil je dat steeds afsluiten met een beter resultaat dan de 0-0. 1-1 is dus niet goed", aldus Vanhaezebrouck.

"Ik kan dan ook qua resultaat niet tevreden zijn over de prestatie van mijn team. Langs de andere kant zijn er verzachtende omstandigheden, zoals het feit dat we driemaal het doelhout troffen, enkele kansen kregen via vrije trappen en ook op andere manieren kansen konden creëren.", klonk het bij Vanhaezebrouck. We hadden dan ook meer doelpunten moeten maken dan dat ene goaltje. Als ik dat alles optel, stemt mij dat enigszins gunstig."



"Het minpunt was dat we zoveel kansen weggaven, maar er is gelukkig nog een terugmatch. De kwalificatie is nog steeds mogelijk en ik heb vertrouwen in mijn team. Ik kan niet ontkennen dat we slap gestart zijn. En ik heb enkele andere minpunten gezien. Van wie wil ik niet zeggen, maar het was duidelijk dat er enkele spelers ondermaats presteerden, terwijl er enkelen wel op niveau zaten. Het is spijtig dat we geen betere uitgangspositie hebben, want dit was een eerste match die telde. Een evaluatie dwingt zich zeker op, maar ik blijf erbij dat er nog niets verloren is. Het is aan mijn team om de zaak in Oostenrijk weer recht te zetten en ervoor te zorgen dat AA Gent een ronde verder gaat. Zondag trekken wij naar Sint-Truiden, ook al geen cadeau. Gelukkig beschik ik over een brede kern en kan ik eventueel schuiven."