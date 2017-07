Vanhaezebrouck: "Oostenrijks zelfvertrouwen versus Gentse onzekerheid"

SW

26/07/17 - 16u19 Bron: Belga

© belga.

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck blikte vandaag in de Ghelamco Arena vooruit naar de match van morgenavond tegen het Oostenrijkse Altach in de derde voorronde van de Europa League.

"Eindelijk is het weer zover. Het kan opnieuw beginnen. Voor het derde jaar op rij spelen we met AA Gent Europees voetbal. Onze eerste tegenstander, Altach, onderschat ik zeker niet", begon trainer Hein Vanhaezebrouck de persconferentie. "De Oostenrijkers hebben het voordeel dat ze al twee voorrondes achter de rug hebben, en daarbovenop een competitiematch. De ploeg blaakt van het zelfvertrouwen. Het is een ervaren team, met een pak maturiteit. Ze blijven op elk ogenblik rustig en dat maakt hen gevaarlijk. Wij daarentegen moeten het stellen met enkel oefenwedstrijden. Matchen waarin het niet echt om de knikkers ging. Vanaf morgen is het wel 'money time'. Het wordt uitkijken of mijn spelers fit genoeg zijn om gensters te slaan."



De Gentse kern zit immers vol met twijfelgevallen. "Andrijasevic, Esiti, Neto enzovoort", aldus Vanhaezebrouck. "Ze zijn allemaal niet volledig fit. De één zal wel sneller fit zijn dan de andere, maar als ik alle spelers moet opsommen die honderd procent fit zijn, kom ik amper aan zes man. De rest heeft hier een daar een kwaaltje of komt terug na een operatie. Birger Verstraete verkeert ook in dat geval. Let wel, er zullen elf spelers op het veld staan. Maar of diezelfde elf er tijdens de terugmatch ook zullen staan is een groot vraagteken."



De Gent-coach toonde zich ondanks alle kwaaltjes tevreden over de voorbereiding. "Ik mocht werken met een gretige groep. Dat stemt me alvast positief. Spijtig genoeg kon ik niet vanaf dag één over mijn voltallige kern beschikken, maar dat is nu eenmaal zo. Wij willen opnieuw zo ver mogelijk doorstoten in de Europa League. Maar om nu al te gaan zeggen dat we gaan overwinteren in de Europa League, dat zou pas echt respectloos zijn tegenover onze komende tegenstander en zo zit ik zeker niet in elkaar."