AA Gent moeizaam voorbij Beerschot Wilrijk in 'Memorial Marc Steenackers'

Luc Verweirder

22/07/17 - 18u45

© photo news.

AA Gent heeft zijn oefencampagne afgesloten met een duurbevochten zege in de "Memorial Marc Steenackers" op het Kiel. Beerschot Wilrijk, nieuw in 1B, bood in de (uitgeregende) herdenkingswedstrijd voor zijn overleden directeur uitstekend weerwerk aan de Buffalo's, die donderdag het Oostenrijkse Altach in de Ghelamco Arena ontvangen in de derde voorronde van de Europa League.