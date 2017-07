Deiver Machado voorgesteld bij AA Gent: "Wil beste Colombiaan in België worden"

Bewerkt door: PL

Vandaag is Deiver Machado (23) als nieuwste transfer bij AA Gent voorgesteld. De linkerflankspeler, landgenoot van Gouden Schoen José Izquierdo (Club Brugge), steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken en wil de beste Colombiaan in de Belgische competitie worden.

"Ik ben tevreden dat ik hier aan de slag kan", aldus Machado. "AA Gent is nu eenmaal een heel belangrijke club. Ik wil keihard werken om verder door te breken. Ik wil ervaring opdoen en mezelf ontwikkelen als voetballer. Bovendien kan ik me hier misschien nog meer in de kijker spelen en zo een definitieve plaats afdwingen in het nationaal elftal."



AA Gent nam Machado over van het Colombiaanse Millonarios. "Zonder mijn ex-club zat ik hier nu niet. Langs deze weg wens ik het bestuur van harte te bedanken voor de kansen die ze me boden om me te ontwikkelen als speler", bedankte hij zijn voormalige werkgever. "Ik ken het Belgische voetbal natuurlijk en volg het Europese voetbal in het algemeen. Ik had eerder al contacten met landgenoten die in dit land aan de slag zijn. Wel, het is mijn ambitie om de beste Colombiaanse speler te worden in België. Ik weet dat er snel gespeeld wordt in de Jupiler Pro League, maar dat mag geen probleem opleveren. Dit is een echte uitdaging en die wil ik volledig aangaan en tot een goed einde brengen."