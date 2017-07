Opdoffer voor AA Gent en Neto: middenvelder faalt voor medische testen bij Brighton

Jonas Van De Veire

15/07/17

Het zit AA Gent niet mee. Na de afgesprongen transfer van Thomas Foket lijkt het opnieuw enkele miljoenen te mislopen. Renato Neto is namelijk niet door de medische keuring geraakt bij Brighton & Hove Albion. Zijn geplaagde knie, die de Braziliaan vorig seizoen enkele maanden aan de kant hield, ligt aan de oorzaak. Voor de Buffalo's is het een nieuwe financiële opdoffer. De nieuwkomer in de Premier League was naar verluidt bereid om zo'n zes miljoen euro - een recordbedrag voor de club - neer te tellen voor Neto.