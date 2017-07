Oostende treft Marseille, Gent heeft uitzicht op haalbare kaart uit Oostenrijk of Wit-Rusland

Dries Mombert

14/07/17 - 13u19

In het Zwitserse Nyon is zopas geloot voor de derde voorronde van de Europa League. Met AA Gent en KV Oostende gingen twee Belgische clubs de trommel in. Voor Gent komt met de winnaar van het duel tussen Altach (Oos) en Dinamo Brest (W-Ru) een haalbare tegenstander uit de bus, Oostende begint zijn Europees avontuur dan weer tegen Marseille. Beide ploegen spelen hun Europese wedstrijden op 27 juli (heen) en 3 augustus (terug).

Zware maar mooie loting: Marseille. Eerst op verplaatsing.

Heerlijke zeeslag op komst! :green_heart::heart::yellow_heart::swimmer::skin-tone-3::rowboat::skin-tone-2:¿¿¿ — Marc Coucke (@CouckeMarc) Fri Jul 14 00:00:00 MEST 2017

De Buffalo's, vorig seizoen derde in de Jupiler Pro League, waren in deze loting reekshoofd en ontliepen zo kleppers als Zenit, Athletic, Fenerbahçe, Milan, PSV, Braga en Everton. Al die ploegen behoorden wel tot de mogelijke tegenstanders van Oostende, dat zich voor Europa plaatste na winst in de Europese testwedstrijd tegen KRC Genk, de laureaat van play-off 2.



Na een eerste schiftingsronde bleven voor Oostende nog topclubs Zenit, Braga en Marseille over. Ook Freiburg en Sion konden nog uit de trommel komen. Uiteindelijk heeft het lot Oostende opnieuw naar de kust geduwd, want met Marseille treft de ene kustploeg de andere.



AA Gent komt dan weer uit tegen de winnaar van het duel tussen Altach en Dinamo Brest. Beide tegenstanders zijn haalbare kaarten en mogen Gent geen problemen opleveren in de strijd om een ticket voor de barrages van de Europa League.



Gent en Oostende spelen hun Europese wedstrijden allebei op 27 juli (heen) en 3 augustus (terug). Bij winst gaan ze op 4 augustus opnieuw de trommel in voor de loting van de barrages. Die matchen, waarin een ticket voor de EL-poules op het spel staat, worden op 17 (heen) en 24 (terug) augustus afgewerkt.