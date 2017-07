AA Gent geeft Foket nieuw contract: "Willen een speler die dit meemaakt niet laten vallen"

Door: redactie

13/07/17

AA Gent heeft het contract van Thomas Foket met één jaar verlengd, tot 2019. De rechtsachter van de Buffalo's stond deze zomer dicht bij een transfer naar Atalanta, tot bij een medische screening hartproblemen aan het licht kwam. Daardoor ging de transfer niet door. Foket kreeg intussen ook te horen dat hij zes maanden niet mag voetballen.



Midden al die miserie kwam er voor de speler vandaag goed nieuws: zijn contract bij AA Gent wordt met één seizoen verlengd, aan verbeterde voorwaarden bovendien. Foket mag een overeenkomst tekenen aan de voorwaarden die hij kreeg voorgesteld vóór zijn afgeketste transfer naar Atalanta.



"De club en de voorzitter hebben een gouden hart", zegt AA Gent-preses Ivan De Witte. "Daarom hebben we beslist om een speler die dit meemaakt niet te laten vallen en in de armen te sluiten. Thomas krijgt een contractverlenging aangeboden aan de voorwaarden die we afgesproken hadden vóór zijn afgesprongen transfer naar Atalanta."