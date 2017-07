Speelster Red Flames mag niet naar EK na nachtje in tent

EDG

8/07/17 - 06u48

© photo news.

Een voetbalster van AA Gent mag niet naar het EK omdat ze overnachtte in een tent. Officieel werd gemeld dat "Kassandra Missipo uit het team wordt gezet om disciplinaire ­redenen". Ze moet zelfs haar kledij van de Red Flames inleveren.

Tijdens een jeugdtoernooi in Gent bleef ­Missipo overnachten op een camping. Dat gebeurde in haar vrije tijd, tussen twee stages in. Toch vond bondscoach Ives Serneels dat zo'n overnachting niet strookt met de sportieve voor­bereiding op een EK. Bij AA Gent ­reageert men furieus.



"We zijn erg verrast dat dit aanleiding geeft tot zo'n ingrijpende en drastische be­slissing. Iemand die uitzonderlijk veel interesse had in het doen en laten van onze speelster heeft de bondscoach ingelicht. Wij vinden een dergelijke stiekeme aanpak deontologisch niet gepast en onwaardig. We willen aanhalen dat Kassandra daar alleen is blijven slapen. Voor de rest is er niets gebeurd."



Sara Yüceil van PSV Eindhoven vervangt Missipo op het EK, dat van 16 juli tot en met 6 augustus in Nederland gespeeld wordt. (EDG)