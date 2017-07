Zware klap voor Thomas Foket: zes maanden aan de kant door hartproblemen

Niels Poissonnier

Persoonlijk drama voor Thomas Foket. De Rode Duivel moet tijdelijk stoppen met profvoetbal. Dat brachten testen deze week aan het licht. De eerste signalen kwamen naar boven toen Foket zijn medische testen bij het Italiaanse Atalanta aflegde - daardoor sprong de transfer af. De voorbije dagen vonden extra inspanningstesten plaats. Daaruit bleek dat in het hart van Foket twee kleine zones zijn waar er ischemie (zuurstofgebrek) is in de hartspier. Daarop heeft het Gentse UZ, in overleg met topcardioloog Pedro Brugada, beslist dat Foket de komende zes maanden geen topsport mag doen.



Het probleem kan wel opgelost worden mits een kleine ingreep. Foket zit daarover eerstdaags samen met de betrokken chirurgen. Na zes maanden zullen nieuwe testen plaatsvinden om te bekijken of het probleem verholpen is. Én de rechtsachter dus opnieuw al dan niet aan topsport mag doen. Voor Foket is de diagnose, na zijn gemiste transfer naar Atalanta, ongetwijfeld opnieuw een zware klap. De Rode Duivel mist daardoor quasi zeker het WK in Rusland. Bovendien bevindt hij zich ook in een penibele contractsituatie, want zijn overeenkomst bij AA Gent loopt volgend jaar af.