Michel Louwagie over Gentse koopwoede: "De kas is nog lang niet leeg"

STEPHAN KEYGNAERT

30/06/17 - 08u48

© BELGA.

"'t Is pas elf uur, maar ik ben moe. Ik word ouder, ik voél het", bedenkt Michel Louwagie (61), als we op het einde van de avond naar onze wagens stappen. "Weet je wat het ergste is - maar je moet dat niet schrijven? Dat ik tijdens het joggen word voorbijgelopen door vrouwen van 25." We lachen en schudden de hand. "Je gaat het tóch schrijven, hé. Ach, ik heb al zovéél verteld, vanavond." Inderdaad: een openhartig interview werd het, over de geldmachine die AA Gent is.

Zeg dat wel. AA Gent brak de afgelopen weken tot twee keer toe het clubrecord - eerst 3,85 miljoen euro voor Sylla van Eupen en daarna ruim 4 miljoen voor Franko Andrijasevic van Rijeka. Is hij zó goed, die Kroaat?

"Franko is aangeleverd door de scoutingcel in het najaar van 2016. Hein (Vanhaezebrouck, red.) bekeek toen beelden van hem, hij was lovend, maar na het vertrek van Benito Raman lag de prioriteit in januari bij een vinnige, dynamische offensieve speler - zo is Kubo gekomen. Omdat Hein deze zomer wél om een kopbalsterke, infiltrerende middenvelder met scorend vermogen vroeg, lag Andrijasevic weer op tafel."



"Het eerste wat ik deed, was de sportief directeur van Osijek bellen - een vriend van mij. Die zei me: 'Andrijasevic? Pakken.' Maar om hélemaal overtuigd te zijn, liet ik een makelaar nagaan waarom Zdravko Mamic, de grote baas van Dinamo Zagreb, Franko in 2016 had verkocht aan Rijeka. Het antwoord van Mamic luidde: 'Ik heb me vergist'. Op dat moment zijn Ivan (De Witte, red.) en ik ervoor gegaan."



"In de kranten hadden we gelezen dat Standard ook bezig was met de speler. Onze informanten meldden dat Standard wel een akkoord had met Andrijasevic maar niet met Rijeka. Het is een fout die veel clubs maken - ze zetten in op de speler en op de makelaar, en denken dat de club wel zal toegeven. Zo werkt het niet. Ik vroeg aan mijn informanten: 'Wie bij Rijeka neemt de beslissingen, en geef me zijn nummer.' Op die manier kwam ik in contact met de eigenaar van de club, meneer Miskovic. De eerste keer dat ik hem aan de lijn had, stond hij op het punt om naar Nigeria te vertrekken, op zakenreis. Nadien zijn we beginnen te whatsappen; kijk... Ik ga je zijn profielfoto tonen, met zijn vrouw en dochters."



"In het eerste gesprek boden wij 2,25 miljoen euro, 10% op de meerwaarde van de latere doorverkoop, plus eventueel een speler van ons die hen zou interesseren. De reactie van Miskovic was heel duidelijk: 'Ik wil 4 miljoen cash, en geen euro minder'. Dat stond mij wel aan; het is een stuk makkelijker onderhandelen met zo iemand dan met wat ik noem 'tapijtenverkopers' - elke dag doen ze er een schelletje salami bij: op maandag vragen ze 1 miljoen, dinsdag 2, woensdag 3... Wij zijn twee weken bezig geweest met Miskovic en zijn sportief directeur, en niet één keer zijn ze afgeweken van de vraagprijs. Dan weet je wat je te doen staat."



"Finaal belde Miskovic mij met de boodschap: 'Ik maak geen deal met Standard, de speler zal volgen in mijn verhaal.' Toen wist ik dat we gewonnen hadden..."