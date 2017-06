Aanschouw: in deze shirts gaat AA Gent straks op zoek naar nieuwe successen

YP

AA Gent is momenteel op stage in Jupille, maar dat weerhield er het webteam van de Buffalo's niet van om de nieuwe shirts voor te stellen via de officiële Twitterpagina van de club. VDK Bank, al 30 jaar partner van de Gentenaars, heeft -zij het met een splinternieuw logo- opnieuw een plaats prominent op de borst van de shirts. De homeshirts zijn wit met dunne blauwe lijnen, terwijl het fluogele plunje een plaatsje in de pikorde daalt. Voor de uitshirts kozen ze in de Arteveldestad immers voor een nieuwe look, "een modern en scherp ogend shirt waarin blauw langzaam overgaat in oranje."