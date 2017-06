Gent-fans moesten toch even slikken toen ze de nieuwe trainingsoutfit van hun team zagen

Rudy Nuyens

23/06/17 - 07u59

© Photo News.

Voor de fans van AA Gent was het even schrikken op de eerste training. De trainingsoutfit die geleverd werd door kledijsponsor Jartazi, zorgde voor flink wat commentaar rond het veld en op sociale media. De spelers droegen een helblauw shirt met donkerblauwe mouwen en dezelfde donkerblauwe broekjes, maar dat donkerblauw was zo donker dat de outfit een 'blauw-zwarte' indruk gaf. En dat ligt zo gevoelig in Gent, dat Jartazi wellicht best op zoek gaat naar meer uitgesproken blauw-witte trainingskledij. (RN)