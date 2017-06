Ook AA Gent hervat training: "Dit is weer waar je moet in kunnen voetballen"

Bewerkt door: PL

Onder een loden zon leidde Hein Vanhaezebrouck vandaag de eerste training van het seizoen bij AA Gent. De oefensessie vatte iets voor 10 uur aan en eindigde ruim na het middaguur in de fitnesszaal. Van de drie grote transfers die de Buffalo's vooralsnog doorvoerden, ontbrak enkel de Kroaat Franko Andrijasevic. Damien Marcq en Mamadou Sylla tekenden wel present op deze eerste werkdag.

"Dit is weer waar je moet in kunnen voetballen, al kan ik niet ontkennen dat het al warm is van 's morgens vroeg", opende Hein Vanhaezebrouck. "Gelukkig beginnen we er vroeg aan en wordt het pas 's middags echt drukkend warm. Vanavond hebben we een eerste oefenwedstrijd, tegen De Pinte (19u30). De eerste helft zal het nog wel warm zijn, maar na de rust koelt het al flink af. De jongens die de tweede helft mogen beginnen, hebben dus geluk. Maar die moeten dan morgen - tijdens onze tweede oefenwedstrijd - wel aan de eerste helft starten."



Extra versterking

Voorzitter Ivan De Witte en manager Michel Louwagie blijven ondertussen uitkijken naar extra versterking. "Er zal zowel in- als uitgaand nog iets bewegen", bevestigde De Witte. "Denis Odoi is inderdaad een lopend dossier, maar onze kern is eveneens zeer ruim en moet verder afgeslankt worden. Ik wil na de eerste training nog geen uitspraken doen over onze ambities. Wij wachten tot na het afsluiten van de transferdeadline. Pas dan hebben we onze ploeg klaar voor komend seizoen."