Louwagie: "Eindelijk hebben we Marcq kunnen binnenhalen"

21/06/17 - 19u22 Bron: Belga

© photo news.

Nadat maandag de Kroaat Franko Andrijasevic werd voorgesteld, flankeerde AA Gent-manager Michel Louwagie vandaag een nieuwe aanwinst, de 28-jarige Damien Marcq. Hij komt over van Charleroi.

"Eigenlijk staat Damien Marcq al jaren op ons verlanglijstje", opende Louwagie. "We kregen destijds een positief scoutingsrapport binnen over hem en zijn hem al die tijd verder blijven volgen. Het was echter niet simpel om hem weg te krijgen uit Charleroi. Nu hebben we alsnog onze slag thuisgehaald. We zijn heel blij met zijn komst. Het is een speler met een pak persoonlijkheid, een bijna geboren leider op het veld. Hopelijk kan hij zijn succesverhaal verder doorzetten bij AA Gent."



Denis Odoi

"Natuurlijk wordt de groep met al die transfers weer wat groter, maar er moeten ook nog een pak jongens weg. Dit is na de komst van Franko Andrijasevic en Mamadou Sylla onze derde toptransfer, die we doen in aanloop naar het nieuwe seizoen toe. En we blijven verder speuren naar talent. We willen graag nog een Belgische speler aantrekken. Denis Odoi is inderdaad een optie, maar we hebben nog geen akkoord met hem. Vergeet ook niet dat de competitie iets langer stilligt in Engeland dan in België. Daarom heeft Fulham geen haast. Maar ik kan niet ontkennen dat we in onze kern wat krap zitten qua landgenoten. Al hebben we heel goede jeugdproducten lopen. Onze kern is ruim, maar we spelen ook nog Europees. En we hebben nu ook de financiële mogelijkheden. Toen ik 27 jaar geleden begon bij AA Gent, was ons budget een slordige 750.000 euro. Niet te vergelijken meer met nu. Dan kan je je dure transfers permitteren."



Damien Marcq doorliep de jeugdreeksen van de Franse club Boulogne-sur-Mer en trok dan naar Caen, waar hij werd uitgeleend aan Dijon en Sedan. Vanaf 2013 was bij aan de slag bij Sporting Charleroi.