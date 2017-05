Gent plukt jong talent weg bij Anderlecht

XC

AA Gent heeft vandaag de 16-jarige middenvelder Nicolas Raskin gecontracteerd. Raskin tekende in de Ghelamco Arena een contract voor drie seizoenen en komt over van concurrent Anderlecht.

"Raskin is een bijzonder getalenteerde centrale middenvelder die aanvankelijk bij Standard en de voorbije twee seizoenen bij Anderlecht actief was", klinkt het op de website van de Buffalo's. "De club is fier dat een dergelijk jong talent voor KAA Gent kiest, omdat hij gelooft in ons project en onze visie."